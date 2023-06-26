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美品！marc Jacobsのハンドバッグ
商品番号 G94178350598
商品名

美品！marc Jacobsのハンドバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 6,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

marcJacobsのハンドバッグになります。ほとんど使用しておらず綺麗だと思います。自宅保管のため型崩れなどが気になる方はご遠慮ください。used品のためご理解頂ける方のみお願いします縦22cm横幅43cm素人採寸素材...牛革(本革)カラー...ブルー
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