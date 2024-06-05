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Ralph ラルフローレン シャツ
商品番号 A85158690731
商品名

Ralph ラルフローレン シャツ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(o^^o)●商品名：RalphLaurenレディース　ブラウス●ブランド：RalphLauren●カラー：水色●サイズ：ラルフローレンサイズ6（MとLの間くらい）実寸約着丈65✖️袖丈62✖️胸囲96　　　　※素人採寸ですので若干の差異はご容赦ください。●購入：店舗●状態：表、裏は綺麗。　　　　目立ったダメージはありません。　　　　詳細はお写真にてご確認下さい。あくまで個人的な感想なので、神経質な方、中古品にご理解頂けない方はご遠慮ください！宜しくお願い致します(o^^o)
http://narcologia.ru/goods/assessor748503.html
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http://narcologia.ru/goods/peroration382915.html
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