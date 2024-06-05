アニエスベー　半袖ロゴTシャツ

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1度使用しました、その後自宅のクローゼットにて保管してありました。畳じわがございますが、擦れ汚れなどはございません。サイズ等はお写真にてご確認ください。※自宅保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮ください。また、お値引き交渉はお受けしておりません。ご了承ください(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック#アニエス・ベー#ロゴTシャツ