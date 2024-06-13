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PINK HOUSE 半袖ブラウス
商品番号 G72891245306
商品名

PINK HOUSE 半袖ブラウス
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ギンガムチェックの半袖ブラウス♪肩パッドあり着丈　約58㎝肩幅　約47㎝袖丈　約27㎝身幅　約50㎝※素人、平置き採寸となりますので若干の誤差はご了承下さいませ。■未使用品ですが、長期自宅保管になるため、シミ汚れ等の見落としがあるかもしれませんので、神経質な方のご購入はお控えください。■画像5枚目　右肩辺りに焼けあります。素材···コットンカラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏
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