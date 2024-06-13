PINK HOUSE 半袖ブラウス

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商品詳細
ギンガムチェックの半袖ブラウス♪肩パッドあり着丈 約58㎝肩幅 約47㎝袖丈 約27㎝身幅 約50㎝※素人、平置き採寸となりますので若干の誤差はご了承下さいませ。■未使用品ですが、長期自宅保管になるため、シミ汚れ等の見落としがあるかもしれませんので、神経質な方のご購入はお控えください。■画像5枚目 右肩辺りに焼けあります。素材···コットンカラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏
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