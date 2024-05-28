ナラカミーチェの新品フリルシャツ

ナラカミーチェのイタリアンストライプ襟付フリルシャツになります。上品な光沢を放つストライプ地を仕立てたシャツ。フロント部分にフリルの前立てをあしらってグッとフェミニンに仕上げました。ウエスト部分を絞った独特のパターンでタックインスタイルもオンナっぽく仕上がります。これからの季節にいかがでしょうか。自宅保管ということと梱包の際にしわがつく可能性があります。ご理解いただける方の入札をお待ちしてます。よろしくお願い致します。



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