最終値下げ正規品Louis Vuittonロゴ入りポロシャツMサイズ

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LouisVuitton ポロシャツ MサイズLouisVuittonで購入しました。数回着用したあとにクリーニングにだして、保管してありました。胸元のロゴが特徴です。#ルイヴィトン#LouisVuitton#ポロシャツ#LouisVuittonポロシャツ#ルイヴィトンポロシャツ#Mサイズ#ブランド品※中古品のため、御理解頂ける方にご購入をおねがいしております※基本的に返品不可になります。※ご質問はコメント欄にお願いいたします。柄・デザイン...ボーダーカラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏