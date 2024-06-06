RAMPAGE 吉野北人 BIGタオル SILVER RAIN 白衣装

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商品詳細
-------------------‐THERAMPAGEfromEXILETRIBESILVERRAIN白衣装ver吉野北人居酒屋えぐざいるONLINEにて回した物で今月に商品が届いた物でございます。1枚目の写真が広げた時の商品になってて2枚目のように届きました。お取り置きは行っておりません。発送方法は未定にしておりますがなるべく御希望に添えるような形で発送はしたいと思っております。購入後は必ず一言お取引のメッセージを送ってください。即購入も可能ですが、お値下げは今の時点では考えていません。検索したところ余り出回りの少ない商品かと思います。-------------------‐
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