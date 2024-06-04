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ダックス　半袖カットソー
商品番号 Y99549397592
商品名

ダックス　半袖カットソー
ブランド名 ダックス
特別価格 税込 1,641 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダックスのサイズ４０　Ｌサイズ半袖カットソーですベージュと白のストライプでえりに細いレースがついています綿１００％肩幅３６ｃｍぐらい袖丈２２ｃｍぐらい胸下幅４４ｃｍぐらい着丈４８ｃｍぐらい　です１度着用しています
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