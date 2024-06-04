ダックス　半袖カットソー

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商品詳細
ダックスのサイズ４０ Ｌサイズ半袖カットソーですベージュと白のストライプでえりに細いレースがついています綿１００％肩幅３６ｃｍぐらい袖丈２２ｃｍぐらい胸下幅４４ｃｍぐらい着丈４８ｃｍぐらい です１度着用しています
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