【マーガレットハウエル】フリルコットンシャツ 旧タグ レア 綿100%

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ご覧いただきありがとうございます✩.*˚即購入OKです！✩✰꙳‧✧̣̇‧✡⋆✩⡱✩✰꙳‧✧̣̇‧✡⋆✩⡱✩✰꙳‧✧̣̇‧✡⋆✩マーガレットハウエルのフリルシャツです。華やかなフリルとカジュアルなコットン素材のバランスが素敵です。肩はわずかにギャザーが入っております。手首が見えるくらいの長さでバランスが綺麗な作りになります。さらっと羽織るだけでさまになるシャツですので、これからの季節におすすめです✨✩✰꙳‧✧̣̇‧✡⋆✩⡱✩✰꙳‧✧̣̇‧✡⋆✩⡱✩✰꙳‧✧̣̇‧✡⋆✩■マーガレットハウエル／フリルコットンシャツ■カラー薄いグリーン系※カメラの性能や光の加減によって、実物との色味の差が生じる場合がございます。ご了承ください。■サイズⅢ(若干タイトめな作りになります。M～L相当)■平置き採寸肩幅34袖丈52身幅47着丈50■素材綿100%■仕様透け感わずかにあり伸縮性なし裏地なし■状態襟内側にわずかな薄汚れがあります。その他は傷などなくまだまだ着ていただけます。※1点1点検品しておりますが、見落とし等あるかもしれません。中古品につきご理解頂けますと幸いです。フォロー割はじめました(^^)✨・～3999円→200円・～4999円→300円・5000円～→400円・10000円～→500円・15000円～→1000円ご購入前に【フォロー割希望】とコメントください♪お値引きさせていただきます✨その他、おまとめ割もさせていただきます