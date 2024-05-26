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[新品未使用]ビームスゴルフ　ポロシャツ
商品番号 K52110986865
商品名

[新品未使用]ビームスゴルフ　ポロシャツ
ブランド名 ビームスゴルフ
特別価格 税込 2,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビームスゴルフのポロシャツを買いましたが着る機会がなかなか無いため、出品することにしました。カラフルで汗も目立たない素材です。日本製です。柄・デザイン···ボーダーサイズ…Ｌサイズ肩幅　約39㌢胸囲　約95㌢アームホール　約45㌢着丈　約62㌢＊サイズは平置きによる自己採寸なのでご参考程度にてご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/traverse990326.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate867277.html
http://narcologia.ru/goods/preference384538.html

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