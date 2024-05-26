LaTotalite　オパールスタンド長袖ブラウス（白）フリーサイズ



オパールスタンド長袖ブラウス◇ | ラ トータリテ(La TOTALITE ...



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スタンドオパールギャザーブラウス（シャツ／ブラウス）｜La Totalite ...



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追加3》フリルスリーブブラウス(505460008) | ラ トータリテ(La ...



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ワンシーズン着用しました。着る機会がなさそうなので出品いたします。今年注目のシアー素材を使用したトレンド感あるブラウス。裏つきの身頃で、透け感もあまり気にならない仕様です。スタンド襟やふんわり袖が品のある仕立てで、オンオフどちらも使えるデザインに仕上がりました。毎日惜しみなく使うものだから、ご自宅で手洗いができるイージーケアも嬉しいポイント。サロペットスカートやデニム、ボトムを選ばずにスタイリングが可能に。ハンサムコーデも叶うので通勤にも便利な一枚です。一枚でサマになるブラウスはシューズを替えてもスタイリングが楽しめるアイテムです。●状態ワンシーズン着用しましたが目立った汚れ、ほつれ等はありません。ただし、お色がホワイトなので、気付かない汚れがあるかもしれません、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●発送方法商品の大きさにより、発送はメルカリ便（ネコポス・宅急便コンパクト等）・ゆうパック等で行います。発送方法のご指定はできません。多少圧縮梱包となる可能性がございます。予めご了承ください。●価格 14,300円●素材・サイズ表地:ポリエステル42%、レーヨン50%、麻8%裏地:ポリエステル100%本体:手洗い可能、デリケート製品原産国：ベトナムサイズ:フリー※参考画像着用:160cm 着用サイズ:フリーバスト着丈肩幅ゆき丈袖口幅 94 5836.574.821【ご確認ください】・値下げ交渉はなしでお願いいたします。・デザインや色感は画像よりご確認ください。・仕事のため、質問への返信が遅くなる可能性があります。・中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。・ペットを飼っています。商品はペットがいる部屋とは別の部屋で保管しておりますが、気になる方は購入をお控えください。・当方で気付かない汚れやほつれ等がある場合がございますのでご了承ください。・写真の写り方光の関係で実際の商品の色と若干違って見えることがございますのでご了承ください。