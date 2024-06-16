レディーストップスブラウス長袖シャツ婦人服ミセス

着用短時間後クリーニングに出して保管してありましたボタンは内側に隠れます【サイズ】38(詳しいsizeが分かりかねますのでフリーを選択しています)【ブランド名】EVANCEエバンスMADEINJAPANTOKYO【素人採寸】着丈62cm身丈66cm肩幅37cm袖丈50cm身幅48cm【品質表示】ポリエステル100%中④ケース保管レディーストップスブラウス長袖シャツ婦人服ミセス



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