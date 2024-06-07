MICHAEL KORS　トートバッグ　シャーロット　黒　ブラック

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ご覧いただきありがとうございます。ブランドリユース店で購入。買取時に鑑定査定済みのお品物です(^^)◆ブランドMICHAELKORS◆型番35T0GCFT7L◆カラー黒 ブラック◆素材レザー◆サイズタテ：25cmヨコ：(上部)37～(下部)27cmマチ：11cm持ち手：57cm＊若干の誤差がある場合があります。◆仕様ファスナー式開閉内側・・・ファスナーポケット×1 オープンポケット×2外側・・・オープンポケット×2 ◆付属品ロゴチャーム◆状態外側・・・金具に少し剥がれ 前面にスレ5～6ヶ所 ハンドルにスレ2～３ヶ所 左側のポケット内に黒ズミ少しだけ使用感がありますが目立たないものばかりです。扱いやすいサイズ感と肩掛けしやすい長めのハンドル。活躍の幅の広いバッグです(^^)◆発送匿名配送にて発送いたします。✨他の商品を見たい方はコチラから↓↓✨ #ayakoの中古ブランド商品✨他の商品を見たい方はコチラから↑↑✨