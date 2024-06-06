LOEWE〜ロエベ〜スカーフ

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商品詳細
旅行に行った時に購入したLOEWEのスカーフです。クリーニング済みですが、写真撮影の為に袋からは出してしまいました。目立ったシミ等、汚れは見当たりません。
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http://narcologia.ru/goods/recommended261190.html
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