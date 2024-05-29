■新品■RICARDO■3泊-6泊 スーツケース 58L 4輪 キャリーケース

【送料無料】■RICARDOスーツケース58L4輪旅行バッグキャリーケース■リカルドエルロンボールトAileronVaultTSAロック 3泊-6泊大容量出張キャリーバッグ無料受託手荷物対応■商品説明■アメリカ西海岸のライフスタイルから生まれたアメリカントラベルブランド「RICARDOBEVERLYHILLS」本体素材は耐久性を備えたポリカーボネートをコーナーガード（コーナーバッド）にはアルミ素材を採用し、大切な荷物を衝撃から守る仕上がりに。また、ハンドルから手を離すと取っ手がゆっくり倒れる設計や、静音性が高く重たい荷物でも安定感のあるダブルホイールなど気の利いたディテールを搭載新作エルロンボールトは外見だけでなく内装も充実！両面にクロスベルトを備えていますのでしっかりと荷物を固定します。視認性が良く小物の収納に便利なメッシュポケットやスーツケースの位置情報が分かるスマートトラッカーを収納することができるテクノロジーポケットなど機能的で気の利いた設計が魅力です。世界的に認可された画期的なダイヤル式TSAロックがケースに搭載されています。■商品詳細■【ブランド】RICARDO【品名】エルロンボールト58L4輪【素材】ポリカーボネート【サイズ】縦：66cm×横：46.9cm×マチ：30.4cm【重さ】5.0kg【商品状態】・新品・未使用の商品です。・1.2.3.4.5枚目画像はサンプルです。：：：：：：：：：：：：：：TR9T：：↓生活雑貨品・家庭用品etc↓：：#ハンマープライス生活雑貨系#3泊#5泊#6泊#58L#ハードケース#ハードタイプ#ハードフレーム#TSAロック#ダブルTSAロック#旅行#修学旅行#国内旅行#海外旅行#ビジネス#出張#ポリカーボネート製#リモア



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