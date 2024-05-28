

HERMES ガーデンパーティ TPM ◾️マロン◾️ストラップ/保管袋付 驚き ...



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【ブランド】HERMES【商品名】ガーデンパーティTPM【刻印】□I刻印【カラー】マロン【サイズ】W29.5cm×H20cm×D13cm ※素人測定寸法となります。【付属品】ストラップ(未使用)とバック及びストラップ用保管袋(箱は御座いません)【説明】◾️約10年前くらいにNYで正規店のサンプルセールにて購入。※内側に「S」マーク有_画像9枚目(消せません)◾️外側は、一部経年劣化による色落ち(ハンドル根元部)、汚れ(画像9枚目)と底面の角擦れ(四隅にあり:画像4枚目が例)があります。◾️内側は、上記「S」マーク以外は目立つ汚れは御座いません。◾️直近の約5年間は使用せず保管しておりました。今回、荷物整理の為、出品致しました。◾️使い勝手も良いサイズ感であり、定番の色という事で大変人気なモデルとなります。◾️まだまだ十分ご使用頂ける状態では御座いますが、あくまでも上記の通り、新品ではなく、中古品である事と素人検品である為、画像以外に汚れや小傷の見落としの可能性も御座いますのでご理解のある方、ご検討お願い致します。※商品発送時は、すり替え防止の為、専用タグを取り付けて発送させて頂きます。#Hermes#エルメス#ガーデンパーティ#ガーデンパーティTPM#マロン#キャンバス#トートバック#ショルダーバック#人気