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【ZARA 】ザラ　新作 未使用品 タグ付き クロップド ポプリンシャツ
商品番号 E60426948818
商品名

【ZARA 】ザラ　新作 未使用品 タグ付き クロップド ポプリンシャツ
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ZARA】ザラ　新作未使用品タグ付き⚫️クロップドポプリンシャツ⚫️価格→4990円⚫️カラー→ホワイト⚫️サイズ→Mサイズ素人採寸ですみません。平置きです。丈約38cmバスト約90cm色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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完売品！！【タグ付き新品未使用】ZARA ザラ クロップド ポプリンシャツ
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