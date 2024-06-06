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GAP シープスキンスエードシャツ
商品番号 S82215995457
商品名

GAP シープスキンスエードシャツ
ブランド名 ギャップ
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···無地襟···レギュラーカラー素材···本革季節感···冬上質シープスキンがしなやかで肌触りの良いシャツです。ウエスタンシャツ風のデザインがカッコいいです！ジャケットとしての着用も。2、3回着用。状態はいいと思います中古品、自宅保管ご理解の上ご購入お願いします。カラー／ブラウン素材／シープスキンスエードサイズ／XS（Sサイズ相当）（約）肩幅38、身幅86、着丈58、袖丈56.5コンパクトに折り畳み発送いたしますので畳みジワ等ご理解くださいね。
http://narcologia.ru/goods/browse138391.html
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