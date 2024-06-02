☆B ability☆BOSCH☆ブラウス

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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···グリーン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地●サイズ (平置き寸法)タグ表記 38 サイズ総丈 約 59cm肩幅 約 37cm袖丈 約 41cm身幅 約 48cm胸囲 約 83cmシワになりにくい素材です。※個人保管している衣服ですので、 細かいことが気になる方は購入を お控え願います。
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