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☆B ability☆BOSCH☆ブラウス
商品番号 V91686829550
商品名

☆B ability☆BOSCH☆ブラウス
ブランド名 ビーアビリティ
特別価格 税込 1,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···グリーン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地●サイズ　(平置き寸法)タグ表記　　38　サイズ総丈　　　　約　　59cm肩幅　　　　約　　37cm袖丈　　　　約　　41cm身幅　　　　約　　48cm胸囲　　　　約　　83cmシワになりにくい素材です。※個人保管している衣服ですので、　細かいことが気になる方は購入を　お控え願います。
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