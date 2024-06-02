【unfil】オーガニックコットン バックスリットTシャツ 2枚セット

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柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖カラー···グリーン季節感···春季節感···春、夏8枚目のところですが白い方の襟に少しシミがございます。そのほかは見た感じないかなと思います。襟汚れも一応写真で9.10枚目で確認お願いいたします。何か他に要望があれば写真撮りますのでコメントください。どちらもサイズは1となります。単品でも構いませんができればセットでお願い致します。