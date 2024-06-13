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★23区★シフォンブラウス　胸元プリーツ　フレアスリーブ　白　大きいサイズ　46
商品番号 B83363661246
商品名

★23区★シフォンブラウス　胸元プリーツ　フレアスリーブ　白　大きいサイズ　46
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド　23区　オンワード樫山　胸元プリーツ　シフォンブラウス　ティアード　フレアスリーブ大きいサイズ　15号透け感のあるオーガンジー生地の袖が二の腕を細く演出胸元のプリーツが胸にボリューム感を持たせてくれるデザイン！！　　【美品になります(*´▽｀*)】　■コメント無し、即購入ＯＫです(*´-`*)■サイズ　46　　肩幅　40㎝　　　身幅　48㎝　　着丈54㎝　　袖丈　28㎝※平置き採寸になります。■カラー　　白（ホワイト）■素材　　外側　　ポリエステル　100%　　内側ポリエステル　62％　　レーヨン　38%■状態　　汚れ、ほつれ、シミなどございません。よろしくお願い致します(*´▽｀*)カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋,冬
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