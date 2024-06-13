★23区★シフォンブラウス　胸元プリーツ　フレアスリーブ　白　大きいサイズ　46

■ブランド 23区 オンワード樫山 胸元プリーツ シフォンブラウス ティアード フレアスリーブ大きいサイズ 15号透け感のあるオーガンジー生地の袖が二の腕を細く演出胸元のプリーツが胸にボリューム感を持たせてくれるデザイン！！ 【美品になります(*´▽｀*)】 ■コメント無し、即購入ＯＫです(*´-`*)■サイズ 46 肩幅 40㎝ 身幅 48㎝ 着丈54㎝ 袖丈 28㎝※平置き採寸になります。■カラー 白（ホワイト）■素材 外側 ポリエステル 100% 内側ポリエステル 62％ レーヨン 38%■状態 汚れ、ほつれ、シミなどございません。よろしくお願い致します(*´▽｀*)カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋,冬



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