新品未使用ステラマッカートニー チェーン ショルダーバック ブラック 25CM

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商品詳細
「FALABELLA(ファラベラ)」TINYトートバッグBUTTERCREAMダイヤモンドカットチェーンの縁取りが印象的な「FALABELLA」。シリーズの中でも一番小さいタイニーサイズはコンパクトなルックスにショルダーチェーンが取り付けられた3wayモデル。シンプルなデザインに目を惹くチェーンを組み合わせリュクスな雰囲気に。STELLAMcCARTNEYのアイテムはクルエルティフリーの精神に基づき、一切の動物由来の素材を扱わず再生素材や植物性の素材を使用し、軽量かつ環境にも優しい仕上がり。実物の写真になります〇カラー:ブラック〇金具:シルバー〇サイズ：横幅25高さ26マチ10センチ〇付属品：オリジナル保存袋〇購入元フランス・アウトレット直売店にて購入。並行輸入品(海外正規品)になります。(アウトレット品については、プロフィールをご確認下さい)お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。発送時間:24時間以内#ステラマッカートニー#エドカーティスファラベラ#stellamccartney#ショルダーバック#チェーンバッグ#レディース
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