茶道具　古銅風　朝鮮　風炉

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商品詳細
茶道具 古銅風 朝鮮 風炉真鍮かなぁ寸法：高さ約27ｃｍ、釜の口径21.5ｃｍ、風炉の外径３2ｃｍ。多少の使用感があります、写真は全て現状渡しとなります、よく確認してからご入札ください。【注意事項】素人目線によるチェックの為、見落としがあるかもしれませんので何卒ご了承下さい。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方、完璧な物をお探しの方は、ご購入をご遠慮ください。商品画像は、実際の商品と色・質感等が若干異なる場合があります、ご了承ください。
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