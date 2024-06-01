ATAO　2wayレザーショルダーバッグ　シボ革　ブラウン

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商品詳細
お気持ちですが価格頑張れますのでお気軽にコメントください(^^)《アイテム》アタオ ショルダーバッグ 2way レザー 本革 シボ革《カラー》茶 ブラウン《サイズ(cm)》縦：24横：38マチ：10《状態》【AB】内側少し汚れあります。外側、革の状態は良好です。S：新品の未使用品SA：未使用に近い極美品A：着用感の少ない美品AB：多少使用感はあるが十分に着て頂ける品B：一般的な中古品C：使用感のある品D：大きなダメージ等ある品E：ジャンク、訳アリ品✔当方家族タバコも吸いませんしペットも飼っておりません。細部までを全て載せることはできません、完璧を求める方、神経質な方はご購入お控えください。購入後、もし記載と違うような不備があれば評価前に御一報お願い致します！(__)
http://narcologia.ru/goods/Sydney994449.html
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http://narcologia.ru/goods/injure252167.html
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