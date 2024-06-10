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ROLAND XV-5080
商品番号 N65916021632
商品名

ROLAND XV-5080
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 23,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#MATERIAL7の機材ラインナップ#MATERIAL7のDTMラインナップ※商品名ROLANDXV-5080　　電源ケーブル付き※メーカー　　ROLAND※付属品　電源ケーブル※購入時の箱はございません。※取扱説明書無し●状態標準のままで、拡張はしていません。宅録用に数回使用。その後ラックにマウントに入りオフジェになってしまいました。動作確認済　2023.2.22.状態は良好ですが、ビンテージ機器、中古品ということをご理解いただいた上でご検討、ご購入をお願い致します。●購入先　池辺楽器パワーレック●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。※●お取引、ご購入後のキャンセルはお断りしております。商品について何か気になります点がございましたら、ご購入前にコメント、ご質問をお願い致します。　ご検討よろしくお願い致します。#XV5080#ローランド#音源#シンセサイザー
http://narcologia.ru/goods/revamp477022.html
http://narcologia.ru/goods/flight930128.html
http://narcologia.ru/goods/stage392497.html
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