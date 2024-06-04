HERMES エルメス インザループ18

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。HERMESIntheLoop18エルメスインザループ18エルメス最新作のインザループトートバッグです。シェーヌダンクルモチーフのお鞄2023年、エルメス直営店購入2回ほど使用後に自宅保管しておりましたのでとても綺麗です！角スレや汚れなし、型崩れもありません。ブランド：HERMESエルメス刻印 ：B刻印(2023年製造)素材 ：トリヨンクレマンス/スイフトカラー:ゴールド金具:ゴールドサイズ:W18cm×H19.5cm×D12cm付属品：ボックス保存袋ショップカードリボンレシートあります。個人保管となりますので神経質な方の購入はご遠慮ください。高額なので気になる方は遠慮なくご質問ください。お値段交渉も承っておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
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http://narcologia.ru/goods/calling838650.html
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