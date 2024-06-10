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最終お値下げ　HizMax 1054TT Char監修のオーバードライブ
商品番号 A59148891593
商品名

最終お値下げ　HizMax 1054TT Char監修のオーバードライブ
ブランド名 マクソン
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです。箱、アダプターはございません。少し塗装の剥がれがあります。Amazon製品情報より引用。繋いだギターやアンプのトーン・キャラクターを活かし、そのパワー感をブローアップさせるペダル。Charプロデュース！究極のホット・パワー・ドライバーHizMaxです。ギター＆アンプと、このエフェクター１コで、圧倒的なロック・サウンドが創り出せることにこだわって製作されペダルです。繋いだエレキギターやアンプのトーン・キャラクターを活かし、そのパワー感をブローアップさせるペダルで、存在感のある抜けのよいサウンドメイクが可能。スイッチを踏みっぱなしで、心地よいロック・パワー・リズムを生み出し、ライブ時には“ここぞ”という時に踏み込んで、際立ったパワー感溢れるリード・サウンドを得ることも可能です。エフェクトタイプ···オーバードライブ
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