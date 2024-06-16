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ジェラピケ　パジャマ　ルームウェア　カビゴン　ポケモンスリープ
商品番号 W82509030241
商品名

ジェラピケ　パジャマ　ルームウェア　カビゴン　ポケモンスリープ
ブランド名 ジェラートピケ
特別価格 税込 8,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジェラートピケ店舗購入品です。本日中に発送可能です。こちらは増販予定無しの商品です。質問やお値下げなどお気軽にコメント下さい。圧縮袋に入れての発送となります。【ポケモンをジャガードで表現したプルオーバー＆ロングパンツセットアップ】【Fabric】ふんわりと柔らかな‘ベビモコ’素材を使用しました。やや短毛に仕上げつつ、ふっくらとしたボリュームも持たせています。【Design/Styling】『ポケモンスリープ』とGELATOPIQUEのコラボアイテムが登場！眠っているポケモンをジャガード＆さがら刺繍で表現したプルオーバーとロングパンツセットです。ジェラートピケならではのカラー展開とぷっくりとさせたジェラートピケのロゴがこだわりポイント。#ジェラピケ#もこもこパジャマ#ポケモンスリープ#カビゴン#ネイビー#青袖丈···長袖
http://narcologia.ru/goods/ambassador459906.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln387602.html
http://narcologia.ru/goods/slide502087.html
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