ジェラピケ　パジャマ　ルームウェア　カビゴン　ポケモンスリープ

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ジェラートピケ店舗購入品です。本日中に発送可能です。こちらは増販予定無しの商品です。質問やお値下げなどお気軽にコメント下さい。圧縮袋に入れての発送となります。【ポケモンをジャガードで表現したプルオーバー＆ロングパンツセットアップ】【Fabric】ふんわりと柔らかな‘ベビモコ’素材を使用しました。やや短毛に仕上げつつ、ふっくらとしたボリュームも持たせています。【Design/Styling】『ポケモンスリープ』とGELATOPIQUEのコラボアイテムが登場！眠っているポケモンをジャガード＆さがら刺繍で表現したプルオーバーとロングパンツセットです。ジェラートピケならではのカラー展開とぷっくりとさせたジェラートピケのロゴがこだわりポイント。#ジェラピケ#もこもこパジャマ#ポケモンスリープ#カビゴン#ネイビー#青袖丈···長袖