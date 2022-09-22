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商品詳細
アガットのリングです。試しにつけてみただけでつける機会がないまま保管しておりました。ほとんど新品に違いものになりますが一度人の手に渡り保管していたものということをご理解ください。素材：K10/クォーツ/ダイヤ0.02ctサイズ:11号※箱、証明書等はつきません。カラー···ゴールド
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