

45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm



45R コットンフレアワンピース 45rpm 45R コットンフレアワンピース 45rpm

◼️ブランド:45R◼️カラー：ベージュモニターなどにより実際の色味と異なる場合があります。◼️平置きサイズサイズ:3着丈：123cm身幅：49cm肩幅：41cm袖丈：47cm※素人採寸のため誤差はご了承下さい。◼️素材:綿◼️商品説明細い糸を高密度に織った張りのある素材感。あえて一度洗いにかけて再度仕上げ直すことで、適度なハリとヴィンテージのようなウォッシャー感のある表情が魅力です。Vネックがすっきりとしたトップには対象に、スカート部分はタックを入れてふわっと広がりのあるAラインに広がる女性らしいデザインです。◼️状態:目立つダメージや汚れはなく良好ですが、ユーズドのご理解をお願いします。◼️発送:３日以内には発送致します。コンパクト発送のため、畳みジワが出来ますのでご了承下さい。◼️お気入りブランドハウスオブロータスヴェリテクールミズイロインドソウソウマーガレットハウエルマリメッコアーツアンドサイエンスネストローブ マックスマーラMHL45r袖丈...七分袖カラー...ベージュ柄・デザイン...無地季節感...春、秋