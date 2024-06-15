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45R コットンフレアワンピース 45rpm
商品番号 U87592343763
商品名

45R コットンフレアワンピース 45rpm
ブランド名 フォーティファイブアール
特別価格 税込 7,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼️ブランド:45R◼️カラー：ベージュモニターなどにより実際の色味と異なる場合があります。◼️平置きサイズサイズ:3着丈：123cm身幅：49cm肩幅：41cm袖丈：47cm※素人採寸のため誤差はご了承下さい。◼️素材:綿◼️商品説明細い糸を高密度に織った張りのある素材感。あえて一度洗いにかけて再度仕上げ直すことで、適度なハリとヴィンテージのようなウォッシャー感のある表情が魅力です。Vネックがすっきりとしたトップには対象に、スカート部分はタックを入れてふわっと広がりのあるAラインに広がる女性らしいデザインです。◼️状態:目立つダメージや汚れはなく良好ですが、ユーズドのご理解をお願いします。◼️発送:３日以内には発送致します。コンパクト発送のため、畳みジワが出来ますのでご了承下さい。◼️お気入りブランドハウスオブロータスヴェリテクールミズイロインドソウソウマーガレットハウエルマリメッコアーツアンドサイエンスネストローブ　マックスマーラMHL45r袖丈...七分袖カラー...ベージュ柄・デザイン...無地季節感...春、秋
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