♡♡ FILAxeimyモノグラムシアートップス ♡♡

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エイミーイストワールeimyistoireFILAxeimyモノグラムシアートップスWHITE14300円フリーサイズ♡♡新品未使用未開封品♡♡新品未使用タグ付き未開封品の為初期不良等など対応できません。又、一度人の手に渡ったものです。ご理解頂ける方で(^^)神経質な方❌完璧主義な方❌※保管時の匂い(防虫剤、箪笥等)など匂いがある場合もありますのでご理解頂ける方で(..)神経質な方❌完璧主義な方❌※コンパクトに折り畳みネコポスで発送させて頂きます。シワ等できる事＆沖縄からの発送になりますので商品到着までお時間要しますのでご了承下さいませ。。※必ず自己紹介文をお読み下さいますようよろしくお願い致します(^^)(..)