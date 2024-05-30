春夏秋物 シンプリシテェ ノースリーブ トップス

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★購入前にプロフ＆商品説明欄をご確認ください★#milk♥Freeサイズ一覧はこちら‬平等の観点からお値下げはご遠慮願います‪‪₍ᐢ‥ᐢ₎♡ブランド：SIMPLICITEサイズ：Free大体の平置き採寸：着丈55cm/脇下身幅48cmカラー：ブラック※圧縮簡易包装梱包時のシワや折れ等ご理解ください。状態確認には気をつけますが見落としがある場合もあります。納得の上でご検討よろしくお願いしますm(*__)m