ラルフローレン ポロシャツ レディース L ブラック ビーズポニー ...

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、Lサイズです。お色は黒で、ビッグポニーはビーズの白で刺繍されています。ゴルフや乗馬、テニスなどのスポーツなどにもいかがでしょうか？特に目立った傷や汚れ等はありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅35.5身幅41着丈58.5
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