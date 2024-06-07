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Tシャツ　PICONE ヴィンテージ 美品★ タグ無し★希少★
商品番号 E28873950410
商品名

Tシャツ　PICONE ヴィンテージ 美品★ タグ無し★希少★
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···春、夏、秋、冬ネック···Uネック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖カラー···ホワイト　比較的　広い首周りの為に、当たるタグをカットしていますが‥あの！PICONEヴィンテージです★肩幅／約４５㎝　身幅／約５１㎝着丈／約５７㎝
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