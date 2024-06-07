Tシャツ　PICONE ヴィンテージ 美品★ タグ無し★希少★

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ピッコーネ カットソー - Tシャツ/カットソー(七分/長袖)



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季節感···春、夏、秋、冬ネック···Uネック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖カラー···ホワイト 比較的 広い首周りの為に、当たるタグをカットしていますが‥あの！PICONEヴィンテージです★肩幅／約４５㎝ 身幅／約５１㎝着丈／約５７㎝