Y1996 スタージュエリー K18PGオープンハートピンクサファイアネックレス

ブランド：スタージュエリー商品：ツイストオープンハートピンクサファイアネックレス素材：K18PG（ピンクゴールド）×ピンクサファイア長さ（約）：15.94\"（インチ）/40.5（cm）モチーフサイズ（約）：W0.9×H0.8（cm）重量（約）：1.6g付属品：----ランク：S-SA宝石の種類：ピンクサファイア宝石のサイズ又は直径（約）：1.3-1.4（mm）新品仕上げ済みの商品です。目立ったダメージはなくとてもきれいな状態です。‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店確実に真贋の鑑定をしております。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さまを教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。



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