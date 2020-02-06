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【極美品】Salvatore Ferragamo ヴァラ　リザード型押し　金金具
商品番号 Y18078968779
商品名

【極美品】Salvatore Ferragamo ヴァラ　リザード型押し　金金具
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。迅速な対応を心がけておりますのでよろしくお願い致します。○商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ○付属品箱:無し保証書:無し2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪○brandSalvatoreFerragamoFerragamoフェラガモ○colourブラック○designカード入×2小銭入れ×1札入れ×1ポケット×1○materialリザード型押しレザー○size縦:10.5cm横:10.2cm厚さ:1.8cm○condition使用感も殆どなく、目立った傷汚れ等もないので末長くお使い頂ける状態です。クリーニングも行っておりますので、到着後すぐにご使用頂けます。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にも状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨GF33財布形/開け口···二つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)カラー···ブラック
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