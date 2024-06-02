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レア★バーバリーズ　マフラー　ベージュノバチェック　カシミヤ70% ウール30%
商品番号 D41727750833
商品名

レア★バーバリーズ　マフラー　ベージュノバチェック　カシミヤ70% ウール30%
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少し生地が薄くなっている部分ありますが目立ちません140×30.5(フリンジ含む)128×30.5(フリンジ含まない)BURBERRYSバーバリーズ英国製120周年記念チェックマフラーイングランド　バーバリーノバチェック素材：ウール30%カシミヤ70%BurberrysatMARUZEN120thANNIVERSARY自宅保管品なのでご理解ある方のご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate410548.html
http://narcologia.ru/goods/organization699762.html
http://narcologia.ru/goods/rouge838010.html
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