レア★バーバリーズ　マフラー　ベージュノバチェック　カシミヤ70% ウール30%

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商品詳細
少し生地が薄くなっている部分ありますが目立ちません140×30.5(フリンジ含む)128×30.5(フリンジ含まない)BURBERRYSバーバリーズ英国製120周年記念チェックマフラーイングランド バーバリーノバチェック素材：ウール30%カシミヤ70%BurberrysatMARUZEN120thANNIVERSARY自宅保管品なのでご理解ある方のご購入お願いいたします。
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