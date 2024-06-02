最高級革 クロコダイル】マット加工 2way crocodile JRA証明 ...

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♥·♡τнanκчou♡·♥·フリマならではのお求めやすい価格にさせて頂いております。他のサイトでも出品しておりますので、急遽取り下げることがあります。気に入っていただけた場合お気軽にご相談下さいませ(*^^*)その他魅力的な品物も#Flowershop369にて出してますので是非ご覧くださいませ。超オススメ商品！！【説明】マット加工を施された鮮やかなツヤが、とても綺麗です。クロコダイルレザーを至る所に使われていて迫力、魅力詰まったハンドバッグです。使う場所を選ばない2wayタイプ種名はイリエワニ【オススメポイント】・カラー人気の黒色ブラック・高級感のある人気の形状・実物は迫力があり、オーラを感じるほどの存在感【商品の状態】大きな傷も汚れもなく綺麗な状態だと思います。【サイズ】縦約15cm横幅約25cmマチ約8cm【購入元】大手リサイクルショップオークションストア鑑定済み正規品です。【発送】匿名・追跡付きの便で発送致します。【発送までの日数】当日または翌日出荷を心掛けます。【備考】自宅保管品の為、細かなところはご理解くださる方でお願いします。お互いに気持ちの良い取引ができるように心がけております。お気づきの点や、ご不明等はコメントにてご気軽にお問い合わせ下さい。【こんな方にオススメ】クロコダイル、パイソン、オーストリッチ、リザード、シャーク、アンテロープ、象、スティングレイなどのバックやお財布を集めている方に非常にオススメな商品となっております。No.0102261#Frowershop369