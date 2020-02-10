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シャネル　ヴィンテージ　ロングネックレス
商品番号 F97237487363
商品名

シャネル　ヴィンテージ　ロングネックレス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 22,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1980年代に海外の直営店で購入し、数回身に付けただけで、長い間自宅保存していました。傷や汚れはなく、留め具もスムーズに開閉出来ます。全長　180cm重さ　120gカラー　ゴールド装飾　ラインストーンとフェイクパール箱は長期保存だった為、かなり痛んでいます。
http://narcologia.ru/goods/conception509857.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit580286.html
http://narcologia.ru/goods/reflector343964.html
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