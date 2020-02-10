シャネル　ヴィンテージ　ロングネックレス

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商品詳細
1980年代に海外の直営店で購入し、数回身に付けただけで、長い間自宅保存していました。傷や汚れはなく、留め具もスムーズに開閉出来ます。全長 180cm重さ 120gカラー ゴールド装飾 ラインストーンとフェイクパール箱は長期保存だった為、かなり痛んでいます。
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