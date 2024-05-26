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美品　OLD COACH シルバー金具　ショルダーバック　黒　9073
商品番号 W96506104628
商品名

美品　OLD COACH シルバー金具　ショルダーバック　黒　9073
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OLDCOACHオールドコーチショルダーバッグトートバッグシルバー金具チャーム付きブラックグラブタンレザー肩掛けビンテージヴィンテージ型番9073●サイズ高さ:約26cm横幅:約29cmマチ:約8cmハンドル持ち手:約80cm平置き実寸。●状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)●カラーブラック黒色●素材グラブタンレザー革
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