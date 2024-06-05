ジャーナルスタンダード　ウールボアノーカラーショートコート

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身幅63着丈72ゆき丈81サイズFREE素材ポリエステル100色グレー数回着用しました。軽くて暖かいです。#JOURNALSTANDARD#ボア#ボアショートコート#ボアブルゾンカラー···グレーフード···フードなし季節感···秋季節感···秋、冬季節感···春、秋、冬