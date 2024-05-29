着物リメイク、大島紬からフレンチスリーブブラウス

素材···シルク季節感···春、夏、秋、冬新品のお着物からのリメイクです。光沢やハリがあり軽くて身体に馴染んで着やすいかと思います。ワイドパンツに合わせても素敵です。中に薄手のTシャツ組み合わせみても。ちょっと大きめでLやLLサイズの方にも合うかと思いますが下の寸法を参考にしてください。身幅 54㎝着丈 59㎝すそ幅 65㎝



☆ 着物リメイク 紬 フレンチスリーブ ブラウスです！！ ☆ ブラウス ...



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