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着物リメイク、大島紬からフレンチスリーブブラウス
商品番号 F17810268448
商品名

着物リメイク、大島紬からフレンチスリーブブラウス
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···シルク季節感···春、夏、秋、冬新品のお着物からのリメイクです。光沢やハリがあり軽くて身体に馴染んで着やすいかと思います。ワイドパンツに合わせても素敵です。中に薄手のTシャツ組み合わせみても。ちょっと大きめでLやLLサイズの方にも合うかと思いますが下の寸法を参考にしてください。身幅　54㎝着丈　59㎝すそ幅　65㎝
http://narcologia.ru/goods/septet694819.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney910549.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador601606.html

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