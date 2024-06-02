コントワー・デ・コトニエ シルクブラウス

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商品詳細
コントワー・デ・コトニエの100%シルクのブラウスです。とても気に入ってましたが、サイズアウトしたためお譲りします。袖のレースも可愛く、素材からも年中ご愛用いただけるのではないかと思います。袖口にボールペン跡？と思われる小さなシミがあります。内側ですし、もしかしたらクリーニングで落ちるかもしれません。中古品であることをご理解いただける方にお譲りします。肩幅:35cm着丈:61cm生地:多少の伸縮性あり素人採寸のため、誤差はご容赦くださいませ。カラー···ベージュ袖丈···長袖素材···シルクおまとめ買いでお値引きしますので、お気軽にコメント下さいませ。
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