✨希少デザイン 3XL相当✨ プラダ 半袖ジップアップニット セーター ブラック

◆商品詳細◆希少デザインPRADAプラダ半袖ジップアップニットセーター半袖トップス金具ポケットサイズ46ウールメンズレディースユニセックス男女兼用ブラック黒サイズ46肩幅37cm身幅42cm袖丈20cm着丈61cm備品：※記載のない備品に関しましては撮影用ですので付属いたしません。◆状態◆目立った傷や汚れなく、まだまだ気持ちよくお使いいただけます♪正規品となりますのでご安心してご入札ください。 その他状態等は画像にてご確認ください画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。◆購入元◆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品全て鑑定済み商品です。【注意事項】扱う商品は《中古品》、新品・未使用品であっても《一度人の手に渡ったお品物》でございます。ダメージ等は画像や説明文などで出来る限りお伝えはしておりますが、特性上全ての商品状態をお伝えすることは不可能であることご理解くださいませ。※商品によってはより良いものを届けるため、補修しているものがございますのでご了承ください。ご利用のモニター、撮影環境により写真の見え方、お色が違って見えることがあります。付属品は特別記載のない場合付属致しません。02-23-10-24kt00060437



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