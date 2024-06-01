LEONARD レオナール　ポロシャツ　ゴルフウェア　気球　半袖シャツ

ご覧頂きありがとうございます。LEONARDSPORTのポロシャツです。ゴルフウェアとしてもオススメです。襟の裏のロゴ刺繍や首元のボタンなど細部までこだわって作られています。また、両サイドの生地はデザイン生地を縫い合わせてあり、ここも手が込んだ作りになっています。服の裏側（ボタン裏）にシミがありますが、外側はキレイな状態です。白地ですが全体的にキレイだと思います。品質表示タグがございませんので、ご了承頂ける方に購入頂けると幸いです。こちらは手洗い可能ですので、ホームクリーニングをして保管しております。表示サイズは40ですが、小さめのサイズ感ですのでMとしています。【ブランド】LEONARDレオナール【サイズ】40【採寸】平置きの実寸サイズを表記いたしますので、必ずご確認頂いた上でご購入をお願い致します。◯着丈 58.5センチ◯身幅 40センチ◯袖丈 16センチ◯肩幅 35センチあくまで中古品になりますので、細かい汚れや傷は見落とす可能性がございます。中古品にご理解のある方にご購入頂けると幸いです。発送はコンパクトにして発送したいと思います。発送時の畳じわはご了承下さい。梱包状況により、らくらくメルカリ便↔︎ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございますのでご了承下さい。発送はご購入当日〜翌日で致しますが、その後の到着にお時間がかかる場合がありますので、到着に余裕を持って頂けますと幸いです。コメントの途中でも、先にご購入いただいた方の優先とさせて頂きます。



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