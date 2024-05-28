

美品‼️】HERMES エルメス ツイリー 大気の狂気 2本セット-



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HERMES エルメス ツイリー 大気の狂気カラーネイビー系2本セット（バラ売りですと1本20000円です。）エルメス公式オンラインで購入。購入してバッグに巻いていたので、巻きジワがあります。巻いていただけで、持ち歩いてはいません。シワ以外に大きな汚れ等は見当たりません。ツイリーをまっすぐ綺麗にする方法は色々ありますが、あえてこのまま出品させていただきます。箱無しで、ネコポスで発送予定。シールタグ、エルメスタグなし。箱が必要であれば＋1000円になります。あくまで自宅保管の中古品のため、ご理解の上、ご購入ください。すり替え防止のため、返金等はいたしかねます。