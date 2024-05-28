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【美品‼️】HERMES　エルメス　 ツイリー　 大気の狂気　2本セット
商品番号 T12958230498
商品名

【美品‼️】HERMES　エルメス　 ツイリー　 大気の狂気　2本セット
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMES　エルメス　ツイリー　大気の狂気カラーネイビー系2本セット（バラ売りですと1本20000円です。）エルメス公式オンラインで購入。購入してバッグに巻いていたので、巻きジワがあります。巻いていただけで、持ち歩いてはいません。シワ以外に大きな汚れ等は見当たりません。ツイリーをまっすぐ綺麗にする方法は色々ありますが、あえてこのまま出品させていただきます。箱無しで、ネコポスで発送予定。シールタグ、エルメスタグなし。箱が必要であれば＋1000円になります。あくまで自宅保管の中古品のため、ご理解の上、ご購入ください。すり替え防止のため、返金等はいたしかねます。
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美品‼️】HERMES エルメス ツイリー 大気の狂気 2本セット-
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新品未使用 エルメス ツイリー 2本セット | labiela.com
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新品未使用♡エルメス ツイリー | tradexautomotive.com
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