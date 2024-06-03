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ご覧頂き有難う御座います。レッシュの夏用ワンピースです。とても伸縮性があり夏に映える爽やかで上品なワンピースです。ご検討賜りますようお願い致します。★ジョルジュレッシュ★サイズ40M〜L★お色は画像の通り★殆ど着ていません。自宅保管でした。