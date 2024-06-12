最終値下げ　COEL ボリュームスカート　ワンピース

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MA-1風ボリュームスカート

2回ほど着用しました。スニーカーに合わせてもとても可愛いです。デタッチャブルフリルカラーティアードワンピースコエルヨンアスナイデル袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···秋、冬