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MARC BY MARC JACOBS カーフレザーバッグ2way ユニセックス
商品番号 C15258387200
商品名

MARC BY MARC JACOBS カーフレザーバッグ2way ユニセックス
ブランド名 マークバイマークジェイコブス
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UK03-0054プロフ必読お願いします□※プロフィールに配送や値下げ交渉等の記載しております。必ずプロフィールをご一読よろしくお願いします。◎即購入大歓迎です！購入希望のコメントは不要です◎まとめ割引できます！！【商品説明】マークバイマークジェイコブスの2way ショルダーバッグです。 レザーに艶があり高級感に満ち溢れたファッションのアクセントとなるバッグです。 機能面では長財布、iPhone、500mlペットボトルを入れても余裕のある収納力です。 この機会にいかがでしょうか？？ ※ショルダーが欠品しております。【実寸】縦:33横:35奥行:14ハンドル:38・素人採寸ですので若干の誤差が生じる場合もございますのでご了承下さい。【素材】牛革【状態】何点か表面に劣化がございます・古着、中古品などの風合いにご理解いただける方のみご購入ください。    ・コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。【カラー】ブラウン・写真によって現物との差が生じる場合もございますのでご了承下さい。・そちらの内容での返品は致しかねます。
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