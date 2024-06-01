DRIES VAN NOTEN 豪華 ラメ\u0026刺繍 総柄パンツ 希少 美品

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沢山の商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。こちらはドリスヴァンノッテンの細かな花柄の刺繍とラメが全面に施された、存在感抜群の贅沢な総柄パンツになります。シルエットも綺麗なテーパードシルエットで、裾はファスナーで調整可能です♪◉アイテム・特徴ドリスヴァンノッテン花柄刺繍ラメ総柄パンツ◉サイズ34ウエスト36cm股上23cm股下74cm裾幅13.5cm平置きでの採寸になります。着画はお断りいたします。◉状態目立つダメージなどない綺麗な状態です♪◉カラーベージュ、ブラウン、ターコイズ、シルバー◉素材コットン30%シルク25%アセテート23%羊毛12%ポリエステル10% ◉付属品なしアパレル・雑貨を中心に状態の良いモノを出品しております。よければその他の出品物も是非ご覧下さい。↓レディース商品一覧↓#kringレディースファッション